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Общество
Госдума забраковала идею отправлять электронные повестки призывникам

Госдума забраковала идею отправлять электронные повестки призывникам

11:55  26 Мая 2017
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Госдума забраковала идею отправлять электронные повестки призывникам

Москва, 26 мая. Законопроект, в рамках которого повестки о прохождении военной службы будут направляться гражданам по электронной почте, указанной ими в документации воинского учета, был отклонен Комитетом Государственной думы по обороне.

Как говорится в решении комитета, размещенном на сайте нижней палаты парламента, это обусловлено несоответствием законопроекта требованиям ч. 3 ст. 104 Конституции РФ (законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения правительства) и пункта «д» ч. 1 ст. 105 регламента Госдумы (отсутствует заключение правительства). Кроме того, реализация предлагаемых законопроектом положений повлечет за собой дополнительные траты, которые придется покрыть за счет средств федерального бюджета, потому как военные комиссариаты находятся в подчинении министерства обороны. 

Напомним, 2 мая в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий рассылку повесток в военкомат по электронной почте, инициатива была выдвинута группой сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым.


 

#госдума
Тимур Румянцев
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