Сбербанк начал искать новые пути развития

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Москва, 26 мая. Сбербанк столкнулся с необходимостью разработки новой стратегии развития. Оказалось, что большинство целей по плану на 2014-2018 уже достигнуты, нужно двигаться дальше, пояснил глава банка Герман Греф.

«Мы планируем завершить эту работу осенью текущего года. По нашему плану мы внесем и хотим утвердить на наблюдательном совете нашу новую стратегию в декабре текущего года», — сказал Греф.

Предварительно документ пройдет рассмотрение членами комитетов набсовета банка. «После утверждения наблюдательным советом в начале следующего года по нашему плану мы детально сможем презентовать эту стратегию для наших акционеров», — добавил глава Сбербанка.

