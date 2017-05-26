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Экономика
Сбербанк начал искать новые пути развития

Сбербанк начал искать новые пути развития

12:27  26 Мая 2017
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Сбербанк начал искать новые пути развития

Москва, 26 мая. Сбербанк столкнулся с необходимостью разработки новой стратегии развития. Оказалось, что большинство целей по плану на 2014-2018 уже достигнуты, нужно двигаться дальше, пояснил глава банка Герман Греф.

«Мы планируем завершить эту работу осенью текущего года. По нашему плану мы внесем и хотим утвердить на наблюдательном совете нашу новую стратегию в декабре текущего года», — сказал Греф.

Предварительно документ пройдет рассмотрение членами комитетов набсовета банка. «После утверждения наблюдательным советом в начале следующего года по нашему плану мы детально сможем презентовать эту стратегию для наших акционеров», — добавил глава Сбербанка.
 

Ярослава Замысловатова
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