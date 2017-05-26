Крысиный яд стал причиной отравления детсадовцев в Барнауле
Барнаул, 26 мая. Трое воспитанников детского сада в Алтайском крае отравились именно крысиным ядом. К такому заключению пришло следствие после медэкспертизы. Уголовное дело по факту отравления возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
По версии следствия, утром 24 мая двое трехлетних воспитанников 161-го детского сада Барнаула случайно употребили вещество, используемое при дератизации. Сразу после этого детей госпитализировали в больницу. К счастью, сейчас они уже выписаны, их жизни и здоровью нет угрозы.
«В рамках расследования следствие даст правовую оценку действиям лиц, которые допустили свободный доступ воспитанников детсада к опасному веществу. Также назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства этого ЧП», — сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.