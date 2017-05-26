Крысиный яд стал причиной отравления детсадовцев в Барнауле

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Барнаул, 26 мая. Трое воспитанников детского сада в Алтайском крае отравились именно крысиным ядом. К такому заключению пришло следствие после медэкспертизы. Уголовное дело по факту отравления возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По версии следствия, утром 24 мая двое трехлетних воспитанников 161-го детского сада Барнаула случайно употребили вещество, используемое при дератизации. Сразу после этого детей госпитализировали в больницу. К счастью, сейчас они уже выписаны, их жизни и здоровью нет угрозы.