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Происшествия
Крысиный яд стал причиной отравления детсадовцев в Барнауле

Крысиный яд стал причиной отравления детсадовцев в Барнауле

11:35  26 Мая 2017
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Крысиный яд стал причиной отравления детсадовцев в Барнауле

Барнаул, 26 мая. Трое воспитанников детского сада в Алтайском крае отравились именно крысиным ядом. К такому заключению пришло следствие после медэкспертизы. Уголовное дело по факту отравления возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По версии следствия, утром 24 мая двое трехлетних воспитанников 161-го детского сада Барнаула случайно употребили вещество, используемое при дератизации. Сразу после этого детей госпитализировали в больницу. К счастью, сейчас они уже выписаны, их жизни и здоровью нет угрозы.

«В рамках расследования следствие даст правовую оценку действиям лиц, которые допустили свободный доступ воспитанников детсада к опасному веществу. Также назначены судебно-медицинская и химическая экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства этого ЧП», — сообщили в СУ СК по Алтайскому краю.

#отравление #столовая #детский сад
Тимур Румянцев
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