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Новости Сирии
ВКС РФ уничтожили крупный конвой ИГИЛ в районе Каламун

ВКС РФ уничтожили крупный конвой ИГИЛ в районе Каламун

11:29  26 Мая 2017
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ВКС РФ уничтожили крупный конвой ИГИЛ в районе Каламун

Хомс, 26 мая. Конвой «Исламского государства»* был уничтожен ВКС РФ на пути в Ракку.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) бегут из Хомса в Ракку под давлением бронетанкового наступления правительственных войск Сирии. Колонна джихадистов, в которой находилось порядка 300 боевиков, была обнаружена разведывательным беспилотником в районе горного массива Каламун.

Военный источник сообщает, что российские ВКС нанесли ракетно-бомбовый удар по конвою  на участке шоссе Бусари-Заза. В первые же секунды было уничтожено 35 автомобилей из 40. Боевики бросились врассыпную, но и это не спасло воинов «Халифата».

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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