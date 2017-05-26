ВКС РФ уничтожили крупный конвой ИГИЛ в районе Каламун

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Хомс, 26 мая. Конвой «Исламского государства»* был уничтожен ВКС РФ на пути в Ракку.

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) бегут из Хомса в Ракку под давлением бронетанкового наступления правительственных войск Сирии. Колонна джихадистов, в которой находилось порядка 300 боевиков, была обнаружена разведывательным беспилотником в районе горного массива Каламун.

Военный источник сообщает, что российские ВКС нанесли ракетно-бомбовый удар по конвою на участке шоссе Бусари-Заза. В первые же секунды было уничтожено 35 автомобилей из 40. Боевики бросились врассыпную, но и это не спасло воинов «Халифата».

* Организация запрещена на территории РФ.