Москва призвала Киев прекратить провокации в Донбассе

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Москва, 26 мая. Россия призвала власти Киева отказаться от политики циничного провоцирования напряженности в Донбассе, сообщил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Урегулирование украинского кризиса «возможно только путем соблюдения прав и интересов всех жителей страны», сказал постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, его слова приводит МИД РФ. По словам российского дипломата, единственной дорожной картой для мирного выхода из конфликта является имплементация минских соглашений, которые были одобрены Совбезом ООН.

Согласно этим мерам Киев должен предоставить особый статус Донбассу, восстановить экономические и социальные связи, отменить систему КПП. «Киеву пора отказаться от политики нигилизма и циничного провоцирования напряженности в Донбассе, всерьез заняться выполнением целого комплекса политических, экономических и социальных обязательств», — резюмировал Лукашевич. Он добавил, что это возможно только при наличии политической воли.