Трамп убедил НАТО присоединиться к коалиции против ИГ в Сирии и Ираке

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Москва, 26 мая. Заявление президента США Дональда Трампа, сделанное им в ходе первого для него саммита НАТО, повлияло на решение стран-членов альянса о присоединении к коалиции по борьбе с ИГ* («Исламское государство»* — запрещенная в России террористическая группировка) в Сирии и Ираке.

Таким образом, хозяин Белого дома подтвердил свое обещание по ИГ, данное им во время предвыборной кампании. Таково мнение российского военного эксперта Игоря Коротченко.

«Идея Трампа, высказанная им на этапе предвыборной гонки, о том, что ИГИЛ* и мировой терроризм является главной угрозой, была подтверждена и в ходе его участия в саммите НАТО. Очевидно, что позиция Вашингтона заставила сделать НАТО заявление относительно поддержки действий коалиции во главе с США в Сирии и Ираке», — цитирует его РИА Новости.

При этом Коротченко считает, что существенной пользы от НАТО ожидать не приходится. Кроме того, он выразил сомнение относительно истинных целей присоединения альянса к коалиции. По его мнению, такой шаг может быть направлен на усыпление бдительности России и отвлечение внимания от действий, которые предпринимает НАТО в странах Балтии.

* Организация запрещена на территории РФ.