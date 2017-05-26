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Политика
Действия «украинских националистов» спровоцируют ответный удар России — МИД РФ

Действия «украинских националистов» спровоцируют ответный удар России — МИД РФ

15:12  26 Мая 2017
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Действия «украинских националистов» спровоцируют ответный удар России — МИД РФ

Москва, 26 мая. Киев муссирует идеи о визовом режиме с Россией, пытаясь спровоцировать ответные действия Москвы, которые ударят по миллионам украинцев, заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. 

При этом он заметил, что сейчас въезд россиян на территорию Украину и так затруднен. Многим гражданам РФ отказывают в посещении страны без каких-либо вразумительных объяснений. «Возможно, задача — спровоцировать ответные действия, чтобы они ударили по миллионам украинцев, которые ездят в Россию на заработки и к родственникам», — добавил он. 

Лукашевич также заметил, что украинцам уже рекомендовали оборвать все контакты с родственниками, проживающими в России. С таким призывом выступил  директор Института национальной памяти Украины.

Напомним, рассмотреть законопроекты, в том числе о введении визового режима с Россией, Верховную Раду попросила парламентская фракция «Народный фронт», лидером которой является экс-премьер Украины Арсений Яценюк. 

Ярослава Замысловатова
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