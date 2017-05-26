Макрон намерен твердо защищать интересы Франции на встрече с Путиным

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Париж, 26 мая. Официальный представитель правительства Франции Кристоф Кастанер сообщил, что новый французский лидер Эммануэль Макрон на встрече с президентом России Владимиром Путиным будет твердо защищать интересы своей страны.

«Вести диалог — это не обязательно равняться друг на друга. — сказал Кастанер в эфире радиостанции France Info. — И я уверен, что президент Макрон будет твердо защищать интересы Франции в этом контексте».

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Макрон в ходе предстоящей встречи обсудят региональные конфликты, торгово-экономическое сотрудничество и другие темы.