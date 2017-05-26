Экс-следователь по делу Магнитского подтвердил свой заочный арест в Британии

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Москва, 26 мая. Экс-следователь МВД РФ Павел Карпов, работавший по делу Сергея Магнитского, подтвердил, что британский суд заочно арестовал его в рамках тяжбы с главой Hermitage Capital Уильямом Браудером.

Заочный арест бывшего следователя МВД РФ по делу Магнитского Павла Карпова действует только на территории Соединенного Королевства. По его словам, данное решение не стало неожиданностью, но россиянин заявил, что не собирается ехать в Великобританию. Карпов не намерен обжаловать решение, о котором не было официального уведомления.

Известно, что глава Hermitage Capital Уильям Браудер требует взыскать с экс-следователя 650 тысяч фунтов стерлингов за судебные издержки по делу, в котором он выступал ответчиком и не смог представить доказательства о причастности Карпова к гибели Магнитского.

По словам Карлова, поводом для заочного ареста якобы стало проявление неуважения к суду: он проигнорировал повестки о вызове, пишет РИА Новости.

Отметим, что в РФ бизнесмен Браудер заочно приговорен к девяти годам лишения свободы за финансовые махинации, британская сторона отказала в экстрадиции. Напомним, что Браудер являлся бывшим работодателем Сергея Магнитского, который скончался в московском СИЗО.