Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Появились подробности исчезновения в Воронеже 19-летней матери двоих детей

Появились подробности исчезновения в Воронеже 19-летней матери двоих детей

11:18  26 Мая 2017
619

Появились подробности исчезновения в Воронеже 19-летней матери двоих детей

Воронеж, 26 мая. Ушла в аптеку и не вернулась. В Воронеже вторые сутки разыскивают девушку, которая, почувствовав себя нехорошо, вышла из дома за лекарством.

Тревогу поднял обеспокоенный муж, когда отсутствие супруги затянулось. Как стало известно, его жена звонила ему, пожаловалась на ухудшение самочувствия и сообщила, что ждет приезда врачей скорой помощи. Больше она на связь не выходила, телефон выключен, пишет «Политэксперт».

К розыску подключены сотрудники полиции и волонтеры. Девушке 19 лет, дома ее ждут муж и двое маленьких детей. 

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть