Хомс: ИГ вынуждено покинуть центральные районы провинции

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Хомс, 26 мая. Бронетанковая группа сирийской армии освободила от «Исламского государства»* более 2000 квадратных километров территории провинции Хомс.

Командование ВС САР сообщает, что сирийские танки продолжают наступление в Хомсе, в результате серии атак от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) были освобождены возвышенности Абу-Дали, Манкура, Туньят Вадха и населенный пункт Хан аль-Анеба.

Ранее игиловцы были выбиты из города Улания. Отмечается, что САА удалось восстановить коммуникации между Пальмирой и Дамаском. Впервые с 2014 года возобновилось движение по трассам М90, М45 и М53.

* Организация запрещена на территории РФ.