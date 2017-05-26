Крупнейшая атака ИГИЛ: сирийская армия должна освободить осажденный Дейр-эз-Зор

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Боевики запрещенной террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) продолжают тщетные попытки захватить территорию, контролируемую правительственными силами в Дейр-эз-Зоре. Атака боевиков произошла вечером 25 мая. Нападение было совершено на гарнизон Дейр эз-Зора и авиабазу, расположенную к югу от от столицы провинции. Об этом сообщает издание Almasdarnews.com.

Отмечается, что в основном нападавшие сосредоточились на восточной части периметра Дейр эз-Зора. Сирийская армия удержала свои позиции, несмотря на то, что вчерашняя атака ИГ* оценивается как самая значительная в этом году. Вылазки боевиков продолжались 10 часов подряд.

Во время длительных ночных боестолкновений бойцы САА использовали противотанковые ракеты. В ходе сражения были уничтожены две боевые машины террористов: БМП и БТР.

О текущей ситуации в Дейр-эз-Зоре в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал независимый военный эксперт Антон Лавров. По его мнению, угроза для гарнизона Дейр-эз-Зора не спадает на протяжении последних лет, и первостепенной задачей армии правительства Сирии является деблокада города.

«Опасность захвата Дейр-эз-Зора сохраняется с тех пор, как он был рассечен на два котла. И любое усиление группировки террористов на этом направлении создает ему серьезную угрозу», — сообщил военный эксперт.

Также Лавров обратил внимание, что необходимо тщательно продумать тактику действий военных, наступающих на Дейр-эз-Зор. Эксперт подчеркнул, что это является сейчас главным направлением для сирийских войск.

«Да, это первое сейчас направление. Сейчас очень быстро проходит зачистка пустынной местности на юге страны, и после того как на этом направлении будет обеспечена безопасность, выход на границу с Иорданией и Ираком, можно будет наступать уже спокойно на Дейр-эз-Зор, не опасаясь ударов в спину», - объяснил Антон Лавров.

Стоит отметить, что бойцы и мирные жители Дейр-эз-Зора не остаются в это сложное время без поддержки. Накануне авиация ВКС Российской Федерации доставила в осажденный террористами город гуманитарную помощь.

* Организация запрещена на территории РФ.