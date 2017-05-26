СБУ призналась в преследовании украинцев за антифашистские комментарии в соцсетях

В Избранное

Скопировать

Киев, 26 мая. Служба безопасности Украина опубликовала на своем YouTube-канале видео с признаниями людей, которые в социальных сетях после событий 2014 года выступали с критикой государственного переворота и бесчинств, происходящих при попустительстве новой власти. Этих людей обвинили в антиукраинской деятельности и возбудили в отношении них уголовные дела сразу по нескольким статьям УК Украины.

В осуществлении «антиукраинской деятельности» на камеру «признаются» двое мужчин и одна женщина. Их показания в целом сходны: после государственного переворота 2014 года на Украине публиковали в российских соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» антифашистские комментарии, высказывали недовольство незаконным захватом власти и бесчинствами, происходящими при попустительстве официального Киева.

«Я гражданка Украины, которая проживает в Киеве. В 2014 году я создала антимайдановскую группу, в которой размещала материалы… как бы... против Украины», — под давлением СБУ «признается» женщина.

В СБУ уточнили, что с начала мая в Киевской, Харьковской и Херсонской областях задержано десять человек, которые «по задани ю кураторов из российских спецслужб размещали в сети информацию с призывами к свержению конституционного строя, изменения границ территории Украины, агитировали за содействие террористическим организациям «ДНР / ЛНР ». «Злоумышленникам» пред стоит нести ответственность по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Преследования на Украине приобретают угрожающий рамах: с начала года возбуждено уже 23 подобных уголовных дела, вынесено девять обвинительных приговоров.