Чужие на МКС: Роскосмос рассчитывает найти следы пришельцев на обшивке станции

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Москва, 26 мая. Внешняя поверхность МКС может содержать следы внеземной жизни, сообщили в пресс-службе Роскосмоса, пояснив, что речь идет о микрометеоритах и кометной пыли.

Биогенные вещества могут находиться в микрометеоритах и кометной пыли, которые попадают на поверхность МКС, считают в Роскосмосе. «Поэтому поверхность МКС является уникальным легкодоступным сборщиком и хранителем кометного вещества и, возможно, биоматериала внеземного происхождения», — говорится в сообщении пресс-службы космической госкорпорации.

К такому выводу пришли сотрудники научного института ЦНИИмаш после соответствующего эксперимента. Известно, что космонавты собрали 19 проб пыли с поверхности МКС и после изучения установили – пыль некоторое время может хранить биоматериал внеземной жизни. Сейчас специалисты продолжают изучение проб.