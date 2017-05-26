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Весь мир
Донбасс: ООН отправила в ДНР 15 грузовиков с продуктами питания

Донбасс: ООН отправила в ДНР 15 грузовиков с продуктами питания

11:08  26 Мая 2017
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Донбасс: ООН отправила в ДНР 15 грузовиков с продуктами питания

Киев, 26 мая. На территорию Донецкой области, неподконтрольную украинским силовикам, проследовали 15 грузовиков от ООН.

Как говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины, автомобили перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы общим весом 182 тонны. 15 грузовиков проследовали на выезд через КПВВ «Новотроицкое».

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев призвал совет безопасности ООН обратить внимание на крайне сложную ситуацию, которая сложилась в сфере здравоохранения в Донбассе.

#донбасс #оон
Тимур Румянцев
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