Близнецы из Красной книги: в Московском зоопарке родились два толстых лори
Москва, 26 мая. Яша и Лаванда из Московского зоопарка стали родителями. Теперь они — настоящая семья.
У толстых лори, занесенных в Красную книгу, появились два малыша. Определить их пол пока не представляется возможным. Мама носит их на себе, и сотрудники зоопарка не решаются нарушать эту идиллию.
При этом, сообщается на портале столичной мэрии, Яша оказался примерным отцом. Он охотно берет на себя заботу о детенышах, пока Лаванда отвлекается на еду. Самцы, живущие на воле, к такому поведению не склонны.
Пара толстых лори получила постоянную прописку в зоопарке год назад. Их забрали у контрабандистов в аэропорту «Домодедово». И это их первое потомство.