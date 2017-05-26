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Общество
Близнецы из Красной книги: в Московском зоопарке родились два толстых лори

Близнецы из Красной книги: в Московском зоопарке родились два толстых лори

10:59  26 Мая 2017
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Близнецы из Красной книги: в Московском зоопарке родились два толстых лори

Москва, 26 мая. Яша и Лаванда из Московского зоопарка стали родителями. Теперь они — настоящая семья.

У толстых лори, занесенных в Красную книгу, появились два малыша. Определить их пол пока не представляется возможным. Мама носит их на себе, и сотрудники зоопарка не решаются нарушать эту идиллию.

Близнецы из Красной книги: в Московском зоопарке родились два толстых лори

При этом, сообщается на портале столичной мэрии, Яша оказался примерным отцом. Он охотно берет на себя заботу о детенышах, пока Лаванда отвлекается на еду. Самцы, живущие на воле, к такому поведению не склонны.

Пара толстых лори получила постоянную прописку в зоопарке год назад. Их забрали у контрабандистов в аэропорту «Домодедово». И это их первое потомство.

Алексей Громов
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