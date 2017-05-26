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Москва, 26 мая. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на эпизод с толкающимся президентом США Дональдом Трампом. На саммите НАТО американский лидер резко отодвинул премьера Черногории Душко Марковича во время расстановки политиков для коллективной фотографии. Тем самым Трамп просто указал на место балканской республики в организации, убежден Пушков. Напомним, Черногория в ближайшее время должна стать 29-м членом альянса.

«Трамп, конечно, не слишком изящно оттолкнул премьера Черногории на саммите НАТО. Но он так лишь зримо показал ее подлинное место в альянсе», - написал сенатор в своем микроблоге в Twitter.

Трамп, конечно, не слишком изящно оттолкнул премьера Черногории на саммите НАТО. Но он так лишь зримо показал ее подлинное место в альянсе. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 25, 2017

При этом сам Маркович заявил, что даже не заметил, как Трамп оттолкнул его. «Я этого даже не заметил. Я только увидел реакцию на это в социальных сетях. Это просто безобидная ситуация», — убежден он.

По его словам, для президента США «естественно быть в первом ряду».



