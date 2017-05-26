Разбитые надежды: почему российские либералы разочаровались в Украине

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Новая украинская власть своим последними действиями разочаровала даже российскую несистемную оппозицию. Новости с Украины после небольшой паузы вновь становятся самими обсуждаемыми и популярными в России.

Напомним, как ранее передавала Lenta.ru, с июня на Украине заблокируют доступ к российским социальным сетям «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также к сервисам компании «Яндекс». Такая мера в отношении Российской Федерации была предусмотрена указом украинского президента Петра Порошенко.

Эта новость не осталась незамеченной даже в США. Представитель Государственного департамента заявил, что свобода слова — ключевой элемент любой здоровой демократии, и она закреплена в конституции Украины. «Мы призываем украинское правительство найти способ защитить свои национальные интересы без подрыва их конституционных принципов», — добавил он.

Но неужели это единственная причина, по которой российские либералы испытывают разочарование «незалежной» и «самостийной»? На этот вопрос отвечал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев.

«После того, как Порошенко подписал указ о блокировке российских СМИ и социальных сетей, а до того украинские власти ограничили вещание телеканала «Дождь», российские оппозиционеры, которые до последнего публично старались не критиковать украинские власти, обвинили украинскую элиту в нарушении прав и свобод человека. Некоторые комментаторы в России высказали мысль, что, наконец-то, украинские власти добились того, что российская оппозиция подвергла их критике. Не прошло и несколько лет с первых «маршей мира» и заявлений о поддержке проевропейского курса новой украинской власти, как российские оппозиционные спикеры признали украинские власти недемократическими. Но, в первую очередь, стоит говорить о том, что серьезные изменения за последние три года произошли не только в украинской политике, но и в России, в том числе в рядах российской оппозиции, ведь украинский кризис 2014-2015 годов запустил дезинтеграционные процессы среди всех политических и идеологических групп в России», — пояснил Евгений Валяев.

По мнению эксперта, эти дезинтеграционные процессы вылились в то, что российская оппозиция серьезно ослабла, и ей понадобилась передышка и «новая сборка». Главный итог этой новой сборки и омоложения протестных масс состоит в том, что тема Украины больше не является важной в российском политическом процессе. Более того, украинская тематика никогда в России не являлась электоральной. Она была в определенный момент лишь политтехнологической и являлась поводом собрать митинги оппозиции, чтобы на них поднимать совсем не тему взаимоотношений между Россией и Украиной, а высказать стандартный набор требований оппозиции к власти.

«Одновременно с этим всегда существовала достаточно узкая прослойки гипер-оппозиционеров, которые показали своим поведением, что современные политические идеологии носят скорее симулятивный характер. Тогда среди либералов, левых и националистов оказались люди, которые высказывались в поддержку Украины только потому, что это было против Кремля, и они не изменили эту странную и, скорее, деструктивную мотивацию до сих пор. Таких людей в политическом процессе часто называют маргиналами, так как у них нет позитивной программы, а также стремления к созидательным процессам. Они не перестанут выступать за Украину, если даже завтра Порошенко полностью запретит использование русского языка на территории Украины, а русских пожелает поместить в специальные лагеря», — добавил Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что большая же часть российской оппозиции, если они преследуют цель добиться электоральной востребованности в России, будет все чаще и чаще подвергать критике украинские власти. Они будут обвинять их в не демократических шагах, нарушающих многие гражданские свободы.