Сотни android-приложений следят за пользователями с помощью ультразвука

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Лондон, 26 мая. Несколько сотен приложений из интернет-магазина Google Play шпионили за своими пользователями Android-смартфонов при помощи ультразвукового маячка. По информации британского издания Daily Mail, все они были удалены.

Согласно приведенным данным, обмен ультразвуковыми сигналами между различными устройствами составляет основу данной технологии. При этом человек никак не воспринимает данные сигналы. Так, смартфон с таким приложением способен считывать их и собирать информацию о том, где в какой-либо момент находится пользователь и чем он занимается. Получаемые данные могут использовать рекламщики и маркетологи и для разработки таргетированной рекламы, передает интернет-портал «НьюИнформ».​

Напомним, ранее известная компания по разработке антивирусных программ «Лаборатория Касперского» предупредила владельцев гаджетов на базе Android и Windows Mobile о серьезной киберугрозе.