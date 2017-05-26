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Общество
Vertu представила лимитированную коллекцию драгоценных смартфонов

Vertu представила лимитированную коллекцию драгоценных смартфонов

10:49  26 Мая 2017
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Vertu представила лимитированную коллекцию драгоценных смартфонов

Лондон, 26 мая. Британская компания Vertu представила ограниченную коллекцию новых смартфонов люкс-серии, которые украшены драгоценными камнями. Доставлять гаджет покупателям будут спецбортом.

Лимитированную коллекцию Vertu самое время сравнить с произведениями искусства, поскольку производители вместе ювелирами из Франции презентовали 8 смартфонов инкрустированных рубинами и изумрудами. Корпус телефона украшен змеей из драгоценных камней. Цена новинки — 360 000 долларов, осуществлять доставку мега дорогих смартфонов будут на вертолете. Напомним, что компания находится на рынке телефонов класса люкс около 15 лет и реализовала за это время свыше полумиллиона гаджетов, пишет Inforeactor

Ирина Селезнева
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