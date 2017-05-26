Сбербанк предупреждает о новых массированных кибератаках

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Москва, 26 мая. Хакеры снова могут атаковать сайты российских ведомств, банков и других организаций, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, в связи с высокой вероятностью повторения глобальной хакерской атаки WannaCry специалисты Сбербанка разрабатывают модели подобного вида нападений. «Готовимся по различным направлениям", - сказал он в комментариях.

Напомним, 12 мая вирус WannaCry поразил системы МЧС, МВД, РЖД, Сбербанка, а также мобильных операторов «Мегафон» и «Вымпелком». Эксперты «Лаборатории Касперского», зафиксировали 45 тыс. попыток атак в 74 странах мира. Программа шифрует файлы пользователя, после этого их нельзя использовать. За расшифровку хакеры требовали заплатить 600 долларов в биткоинах.

Под угрозой новой атаки, по данным Кузнецова, находятся пользователи нелицензионного Windows. "Те, кто не имеет официальной поддержки Microsoft, могут пострадать в ближайшее время», — добавил он.