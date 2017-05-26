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Общество
Поклонская: Все запросы по поводу «Матильды» основаны на обращениях граждан

Поклонская: Все запросы по поводу «Матильды» основаны на обращениях граждан

10:46  26 Мая 2017
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Поклонская: Все запросы по поводу «Матильды» основаны на обращениях граждан

Москва, 26 мая. Полиция проводит проверку кинокомпании режиссера Алексея Учителя после запроса депутата Госдумы Натальи Поклонской в СК РФ, откуда он был направлен в МВД. Поклонская заявила, что все запросы в компетентные органы были сделаны на основе обращений граждан. 

Ранее адвокат Константин Добрынин сообщил, что петербургские правоохранители пришли с проверкой в кинокомпанию Учителя в связи с «возможным наличием совершения преступления». Поводом для проверки стали обращения депутата Поклонской в СК РФ по поводу оскорбления чувств верующих в фильме Учителя «Матильда», который, к слову, пока не вышел на экраны. 

Поклонская отметила, что не знает, на какой именно ее запрос ссылается Учитель, поскольку она отправляла множество запросов. 

«Господа режиссеры рекламируют свой фильм, я в этом участвовать не буду. Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы, проводятся проверки», — заявила Поклонская журналистам. 

#поклонская #учитель
Владимир Багров
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