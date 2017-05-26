Екатеринбургский метрополитен увеличивает службу безопасности

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Екатеринбург, 26 мая. Екатеринбургский метрополитен, признанный одним из самых слабых в стране в плане антитеррористической безопасности, объявил конкурс на оказание услуг по защите своих объектов от террористических актов. Ищут охранную организацию, имеющую лицензию на ношение оружия и аттестованную для работы на транспорте.

По подсчетам специалистов, для обеспечения безопасности понадобится дополнительно 62 человека. Все эти мероприятия проводятся в рамках исполнения постановления правительства № 410 от 05.04.2017, подписанного Дмитрием Медведевым.

От наемных охранников требуется выполнение 12 видов услуг, в том числе охрана контрольно-пропускных пунктов, через которые проходят сотрудники метрополитена. А также постоянный мониторинг ситуации внутри метрополитена, то есть выявление всех подозрительных людей и предметов. Кроме того, от организации потребуется создание групп быстрого реагирования.

У организации, с которой будет заключен контракт, должны быть тесные связи с силовыми структурами. Контракт будет заключен на год, выделено на него более 200 миллионов рублей.