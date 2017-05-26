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Новости Сирии
Курды атаковали военную базу турецкой армии на границе с Сирией

Курды атаковали военную базу турецкой армии на границе с Сирией

10:52  26 Мая 2017
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Курды атаковали военную базу турецкой армии на границе с Сирией

Африн, 26 мая. Курды кантона Африн нанесли артиллерийский удар по пограничной базе армии Турции.

Сирийский источник сообщает, что обстрел велся из тяжелого вооружения. В результате атаки один турецкий солдат погиб, еще несколько получили ранения различной степени тяжести. Представители «Рабочей партии Курдистана» отметили, что данный обстрел стал ответом на вчерашнее нападение турецкой стороны на район Джиндерис, при котором погибли трое ополченцев.

Курды атаковали военную базу турецкой армии на границе с Сирией

РПК в Турции считается террористической организацией. Представители «Рабочей партии Курдистана» защищают права курдов в Турции и борются за создание курдской автономии в составе страны. Столкновения в кантоне Африн длятся уже несколько дней.

Алексей Громов
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