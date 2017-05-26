Кабмин по поручению Путина разработает стратегию защиты прав потребителей 

В Избранное

Скопировать

Москва, 26 мая. До 1 сентября текущего года должна быть разработана и утверждена стратегия в области защиты прав потребителей, рассчитанная до 2030 года. Такое поручение кабинету министров дал президент России Владимир Путин. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Разработать и утвердить стратегию государственной политики Российской Федерации в области защиты прав потребителей на период до 2030 года. Срок — 1 сентября 2017 года», — прописано в документе.

Также в списке поручений значатся и изменения, касающиеся контрольных закупок при осуществлении федерального надзора. Президент велел подготовить предложения и скорректировать действующие законодательные акты до 15 сентября 2017 года.