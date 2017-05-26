Россия не отзывала предложения по ПРО, но США не идут на контакт — МИД РФ

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Москва, 26 мая. Российская сторона не отзывала предложения по новому соглашению о ПРО с США, однако американская сторона не продемонстрировала готовности к диалогу. Об этом сообщил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.

Договор об ограничении систем противоракетной обороны был подписан между СССР и США в 1972 году. Однако в 2002 году США вышли из этого соглашения под предлогом ракетной угрозы со стороны Ирана и Северной Кореи и начали развертывание систем ПРО.

Леонтьев отметил, что заниматься гаданием на кофейной гуще не стоит: в администрации США до сих пор проведены не все назначения в соответствующем блоке, а следовательно, позиции на этот счет не выработано.

«Мы всегда выступали за взаимодействие в этой сфере, делали соответствующие предложения, но ключевой вопрос и ключевой для нас аспект состоит в том, что такое взаимодействие должно быть полностью равноправным и учитывать интересы и озабоченности обеих сторон», — подчеркнул Леонтьев в беседе с РИА Новости.

Представитель МИД отметил, что договор являлся важнейшим стабилизирующим элементом в отношениях России и США, а потому выход американской стороны создал предпосылки для политической дестабилизации.