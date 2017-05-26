Сирия: 11 нарушений перемирия зафиксированы в провинциях Дамаск, Латакия, Даръа и Хама

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Москва, 26 мая. Россия зафиксировала 11 нарушений режима прекращения огня в Сирийской республике за сутки. По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие наблюдатели зафиксировали семь нарушений.

Как говорится в информационном бюллетене министерства обороны Российской Федерации, 11 случаев стрельбы зафиксировано в провинциях: Хама — три, Даръа — два, Дамаск — четыре, Латакия — два. Турецкая сторона зафиксировала нарушения в следующих провинциях: Хомс — одно, Дамаск — два, Деръа — четыре.

По информации Минобороны, основные случаи беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения зафиксированы в районах, подконтрольных боевикам «Джебхат ан-Нусры»* и «Исламского государства»* (террористические группировки, деятельность которых в России запрещена).

Напомним, ранее сообщалось, что в результате авиаудара сил международной коалиции во главе с США на востоке Сирии погибли 35 мирных жителей.

* Организация запрещена на территории РФ.