Москва считает, что НАТО окажет коалиции в Сирии только моральную поддержку

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Москва, 26 мая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что силы НАТО решили стать «полноправными членами глобальной коалиции против ИГ»* в Сирии. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий увидел в этом скорее акт моральной поддержки.

Слуцкий в беседе с журналистами обратил внимание на то, что присоединение НАТО к борьбе с террористами в Сирии носит «небоевой» характер, а потому можно говорить о нем как о политической формальности и акте моральной поддержки.

«Небоевое» присоединение НАТО к коалиции во главе с США в Сирии — акт, скорее, моральной поддержки всех ее действий», — отметил Слуцкий.

Представитель Госдумы отметил, что ВКС РФ пока остаются единственными иностранными военными силами, которые легитимно находятся на территории Сирии по просьбе властей страны и ведут борьбу с террористами ИГ (ИГИЛ*, ДАИШ, «Исламское государство»*, запрещено в России).

* Организация запрещена на территории РФ.