Обнаружены обломки истребителя Су-30, пропавшего с радаров в Индии

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Нью-Дели, 26 мая. В пятницу после трехдневной поисковой операции были найдены обломки истребителя Военно-воздушных сил Индии Су-30, который пропал с радаров в штате Ассам.

По информации телеканала Times Now, самолет осуществлял учебный полет. Когда истребитель находился в 60 километрах к северу от города Тезпур штата Ассам, радиосвязь с ним была потеряна.

Как сообщает телеканал, части воздушного судна была найдены примерно в том районе, где истребитель в последний раз был зафиксирован радаром. При этом о судьбе пилота пока ничего не известно.

Напомним, ранее более чем 100 пассажиров не успели вовремя добраться в Сан-Франциско из-за пожара в двигателе самолета в аэропорту Нью-Джерси.

