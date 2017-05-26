Поехал смотреть Кремль: психически больной инвалид бесследно исчез в Петербурге

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 26 мая. Инвалид второй группы, страдающий шизофренией, бесследно исчез в Петербурге. О пропаже тяжелобольного мужа в полицию сообщила его супруга. По ее словам, муж сообщил ей, что едет в Москву, посмотреть Кремль. С тех пор он перестал выходить на связь.

Как стало известно ФАН, пропавший мужчина является уроженцем Армении, 1969 года рождения. В Петербурге проживает в одном из домов на улице Асафьева. Накануне он ходит в гости к своему другу. Покинув дом приятеля на проспекте Энгельса, он позвонил жене и заявил, что едет в столицу, «смотреть Кремль». «После звонка он перестал выходить на связь. Его мобильный телефон отключен. Ранее он уже уходил из дома», — добавил источник в правоохранительных органах.

Пропавший мужчина имеет кавказские черты лица, на вид 45-50 лет, рост 175 см, короткие темные волосы. Был одет в темно-серый брючный костюм, светлую рубашку с зеленым воротником, при себе имел черную сумку.



