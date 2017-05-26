ИГИЛ организовало масштабную атаку на позиции САА в Дейр эз-Зоре

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Дейр эз-Зор, 26 мая. Боевики «Исламского государства»* атаковали периметр авиабазы осажденного города.

Командование Сирийской арабской армии отмечает, что это была одна из крупнейших атак «Халифата» на гарнизон Дейр эз-Зора. Большинство ударов боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) пришлось на квартал аль-Хувайка и периметр авиабазы Дейр эз-Зора.

Бои длились порядка 10 часов. За это время игиловцы потеряли несколько десятков бойцов и две БМП. Сирийские военные вели огонь по позициям джихадистов в районе аль-Арди, аль-Матар и аль-Арфи. Двумя днями ранее террористы также пытались прорвать оборону гарнизона Дейр эз-Зора.

* Организация запрещена на территории РФ.