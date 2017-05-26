Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей

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Москва, 26 мая. Сегодня жителям Москвы и Подмосковья не помешает взять с собой на прогулку зонты. Синоптики говорят, что пятница в столице будет довольно теплой, но дождливой.

Температура воздуха в регионе в течение дня прогреется до 20 градусов по Цельсию. Местами возможна гроза. Атмосферное давление слегка понизится и составит 743 мм ртутного столба, что не должно отразиться на самочувствии здоровых людей.

А вот тем, у кого проблемы с сердцем, стоит держать под рукой лекарства. Повышенная влажность тоже может спровоцировать неприятные ощущения. Аллергикам и астматикам следует внимательно следить за своим самочувствием, пишет РИАМО.