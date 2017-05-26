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Ирак: офицер пешмерга погиб в Синджаре

Ирак: офицер пешмерга погиб в Синджаре

10:08  26 Мая 2017
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Ирак: офицер пешмерга погиб в Синджаре

Эрбиль, 26 мая. Офицер сил курдского ополчения был убит на горе Синджар.

Командующий сил курдского ополчения Касым Шешу сообщил журналистам о гибели офицера пешмерга. Начальник разведки 10-го полка Вооруженных сил Иракского Курдистана Шейх Наваф был убит группой неизвестных вооруженных людей на горе Синджар. Другие подробности представитель пешмерга пока не раскрывает. Военные заняты поисками преступников.

Ирак: офицер пешмерга погиб в Синджаре

Ранее сообщалось, что курды намерены реорганизовать силы пешмерга. Соответствующий проект уже одобрен Советом министров Иракского Курдистана и направлен на рассмотрение президенту Барзани.

#касым шешу #шейх наваф
Алексей Громов
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