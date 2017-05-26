Ирак: офицер пешмерга погиб в Синджаре

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Эрбиль, 26 мая. Офицер сил курдского ополчения был убит на горе Синджар.

Командующий сил курдского ополчения Касым Шешу сообщил журналистам о гибели офицера пешмерга. Начальник разведки 10-го полка Вооруженных сил Иракского Курдистана Шейх Наваф был убит группой неизвестных вооруженных людей на горе Синджар. Другие подробности представитель пешмерга пока не раскрывает. Военные заняты поисками преступников.

Ранее сообщалось, что курды намерены реорганизовать силы пешмерга. Соответствующий проект уже одобрен Советом министров Иракского Курдистана и направлен на рассмотрение президенту Барзани.