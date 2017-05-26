Сирия: Россия, Турция и Иран определят границы зон деэскалации

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Москва, 26 мая. Группа экспертов из России, Ирана и Турции по картам определит границ зон деэскалации в Сирии, а также проработает ряд других вопросов, например, установку КПП и организацию передвижения через них людей. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Богданов отметил, что работа по данному вопросу уже идет. Согласно положениям меморандума, страны-гаранты должны составить рабочую группу для решения вопросов обеспечения безопасности на земле. Экспертам предстоит определить внешние контуры зон деэскалации, а также организацию прохода людей через КПП, потому что мирные граждане Сирии должны иметь свободный доступ, а террористы — нет.

«Поэтому должны быть созданы КПП и контроль над этими зонами. Это все надо делать на картах», — подчеркнул Богданов, передает РИА Новости.

Представитель российского МИД добавил, что пока непонятно, кто конкретно будет обеспечивать безопасность в этих зонах.