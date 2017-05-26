Названы самые бюджетные для россиян туристические направления на лето
Москва, 26 мая. Самым дешевым экскурсионным направлением на грядущее лето для граждан России оказалась столица Белоруссии. Об этом журналистам сообщили эксперты туроператора BSI Group.
Так, суммы в 18,5 тысяч рублей хватит, чтобы осуществить путешествие в Минск. Она включает в себя перелет из Москвы туда-обратно, три дня проживания в трехзведочном отеле, экскурсионное обслуживание, трансфер из аэропорта до гостиницы.
Ереван идет следом с результатом 22,8 тысячи рублей. Прага замыкает тройку. Экскурсионная поездка в столицу Чехии обойдется россиянину в 22,9 тысячи рублей.
Тбилиси досталось четвертое место — 23,5 тысячи рублей, Будапешту — пятое (23,8 тысячи рублей). Рим оказался на шестой строчке с результатом 25,7 тысячи рублей. Лондон занял последнюю, седьмую позицию рейтинга — 38,5 тысячи рублей, передает «Лента.ру».
Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что власти Турции приложат все усилия для обеспечения безопасности российских туристов.