Названы самые бюджетные для россиян туристические направления на лето

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Москва, 26 мая. Самым дешевым экскурсионным направлением на грядущее лето для граждан России оказалась столица Белоруссии. Об этом журналистам сообщили эксперты туроператора BSI Group.

Так, суммы в 18,5 тысяч рублей хватит, чтобы осуществить путешествие в Минск. Она включает в себя перелет из Москвы туда-обратно, три дня проживания в трехзведочном отеле, экскурсионное обслуживание, трансфер из аэропорта до гостиницы.

Ереван идет следом с результатом 22,8 тысячи рублей. Прага замыкает тройку. Экскурсионная поездка в столицу Чехии обойдется россиянину в 22,9 тысячи рублей.

Тбилиси досталось четвертое место — 23,5 тысячи рублей, Будапешту — пятое (23,8 тысячи рублей). Рим оказался на шестой строчке с результатом 25,7 тысячи рублей. Лондон занял последнюю, седьмую позицию рейтинга — 38,5 тысячи рублей, передает «Лента.ру».

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что власти Турции приложат все усилия для обеспечения безопасности российских туристов.