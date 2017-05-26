Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Путин назначил нового главу красноярского управления ФСБ

Путин назначил нового главу красноярского управления ФСБ

10:02  26 Мая 2017
66

Путин назначил нового главу красноярского управления ФСБ

Красноярск, 26 мая. Президент России Владимир Путин назначил нового руководителя регионального управления ФСБ по Красноярскому краю. Ведомство возглавил генерал-майор Александр Калашников. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Предыдущего начальника красноярского УФСБ Виталия Трушева перевели к новому месту службы, однако его новая должность не уточняется.

Калашников ранее в течение шести лет возглавлял УФСБ по республике Коми. В органах госбезопасности он работает вот уже более 30 лет
 

#владимир путин
Ярослава Замысловатова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть