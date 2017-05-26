Путин назначил нового главу красноярского управления ФСБ

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Красноярск, 26 мая. Президент России Владимир Путин назначил нового руководителя регионального управления ФСБ по Красноярскому краю. Ведомство возглавил генерал-майор Александр Калашников. Об этом сообщили в пресс-службе управления.

Предыдущего начальника красноярского УФСБ Виталия Трушева перевели к новому месту службы, однако его новая должность не уточняется.

Калашников ранее в течение шести лет возглавлял УФСБ по республике Коми. В органах госбезопасности он работает вот уже более 30 лет

