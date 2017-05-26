Трудовые мигранты из Киргизии вывели из России рекордные 433 млн долларов
Бишкек, 26 мая. Трудовые мигранты из Киргизии, работающие на территории России, за первые три месяца текущего года перевели на родину рекордную сумму в 433 млн долларов. Об этом сообщает Национальный банк Киргизии.
Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем денежных переводов возрос на 67%. Если год назад сумма переведенных средств составляла 291 млн долларов, то за январь-март 2017 года работающие в России граждане Киргизии перевели на родину 433 млн долларов. Прежний максимум был установлен в 2013 году, когда объемы переводов за три месяца составили 411 млн долларов.
Всего же за 12 лет трудовые мигранты из Киргизии, работающие в России, перевели на родину в общей сложности 16,4 млрд долларов.
По разным данным, в настоящий момент в России трудятся от 500 тыс. до 1 млн граждан среднеазиатской республики.