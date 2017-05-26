Трудовые мигранты из Киргизии вывели из России рекордные 433 млн долларов

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Бишкек, 26 мая. Трудовые мигранты из Киргизии, работающие на территории России, за первые три месяца текущего года перевели на родину рекордную сумму в 433 млн долларов. Об этом сообщает Национальный банк Киргизии.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем денежных переводов возрос на 67%. Если год назад сумма переведенных средств составляла 291 млн долларов, то за январь-март 2017 года работающие в России граждане Киргизии перевели на родину 433 млн долларов. Прежний максимум был установлен в 2013 году, когда объемы переводов за три месяца составили 411 млн долларов.

Всего же за 12 лет трудовые мигранты из Киргизии, работающие в России, перевели на родину в общей сложности 16,4 млрд долларов.

По разным данным, в настоящий момент в России трудятся от 500 тыс. до 1 млн граждан среднеазиатской республики.