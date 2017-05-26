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Манчестерский террорист мог изготовить несколько бомб

Манчестерский террорист мог изготовить несколько бомб

9:52  26 Мая 2017
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Манчестерский террорист мог изготовить несколько бомб

Лондон, 26 мая. Вероятный исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди мог изготовить несколько взрывных устройств и передать их своим приятелям-радикалам, сообщает Daily Telegraph.

Во время обысков в Манчестере полиция обнаружила взрывчатку и другие «важные находки». Правоохранители предполагают, что террорист мог изготовить взрывное устройство самостоятельно. Источник издания в полиции выразил опасения, что террорист располагал достаточными ресурсами для изготовления двух или даже трех бомб, которые мог передать своим подельникам.

Напомним, взрыв произошел 22 мая в комплексе «Манчестер Арена» во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Жертвами теракта стали 22 человека, в том числе 12 детей. 75 человек остаются в больницах. 

Кроме того, СМИ стали известны другие подробности о теракте. Так, сообщают «Аргументы и факты», около года назад Абеди открыл счет в банке, однако воспользовался им только однажды — чтобы купить гвозди и винты, которыми начинил бомбу. Кроме того, в апреле он дважды посещал магазины с товарами для поделок своими руками, расположенные недалеко от Манчестера. Взрывное устройство террорист собрал в квартире в центре Манчестера, которую арендовал за неделю до теракта. 

#манчестер
Владимир Багров
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