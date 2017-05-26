Гниющий труп украинца выловили из реки в Петербурге

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Санкт-Петербург, 26 мая. Гниющий труп гражданина Украины выловили из реки Екатерингофка в Петербурге. Сейчас обстоятельства гибели мужчины устанавливают сотрудники полиции.

Как стало известно ФАН, разлагающееся тело утопленника достали из воды напротив дома №10 по набережной реки Екатерингофки накануне около семи часов утра. Труп обнаружили на расстоянии трех-четырех метров от береговой линии, уточнил источник в правоохранительных органах. По его словам, возраст погибшего установить не представляется возможным. Погибший был одет в синие джинсы и черную кожаную куртку.

При осмотре были найден паспорт на имя гражданина Украины, 1963 года рождения, а также водительские права на то же имя.