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Полицейские поймали педофила, развратившего школьницу в Петербурге

Полицейские поймали педофила, развратившего школьницу в Петербурге

9:34  26 Мая 2017
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Полицейские поймали педофила, развратившего школьницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 мая. Полицейские установили личность мужчины, развратившего несовершеннолетнюю девушку в Петербурге. Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах Северной столицы, злоумышленника задержали.

В понедельник полиции стало известно о преступлении, совершенном в отношении девушки, 2001 года рождения. Сообщалось о совершении развратных действиях по Старо-Петергофскому проспекту в отношении несовершеннолетней.

Личность предполагаемого злоумышленника установили довольно быстро: за совершение указанного преступления задержали неработающего мужчину, 1977 года рождения.

#петербург #преступление
Олеся Волкова
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