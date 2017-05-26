Полицейские поймали педофила, развратившего школьницу в Петербурге

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Санкт-Петербург, 26 мая. Полицейские установили личность мужчины, развратившего несовершеннолетнюю девушку в Петербурге. Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах Северной столицы, злоумышленника задержали.

В понедельник полиции стало известно о преступлении, совершенном в отношении девушки, 2001 года рождения. Сообщалось о совершении развратных действиях по Старо-Петергофскому проспекту в отношении несовершеннолетней.

Личность предполагаемого злоумышленника установили довольно быстро: за совершение указанного преступления задержали неработающего мужчину, 1977 года рождения.