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Весь мир
«Королева кашемира» Лаура Бьяджотти скончалась в Риме

«Королева кашемира» Лаура Бьяджотти скончалась в Риме

9:33  26 Мая 2017
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«Королеве кашемира» Лаура Бьяджотти скончалась в Риме

Рим, 26 мая. Итальянский модельер Лаура Бьяджотти скончалась в Риме. «Королеве кашемира» было 73 года. В среду, 24 мая, ее экстренно госпитализировали из-за острого сердечного приступа. После него у Бьяджотти произошла остановка сердца.

Информацию о смерти модельера распространила газета Corriere della Sera.

«Королева кашемира» имела собственную фирму одежды Laura Biagiotti Fashions, открыла почти 600 модных магазинов по всему миру, в том числе в Москве и Пекине. Кроме того, Бьяджотти занималась созданием духов.  
 

#бьяджотти
Ярослава Замысловатова
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