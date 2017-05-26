«Королева кашемира» Лаура Бьяджотти скончалась в Риме

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Рим, 26 мая. Итальянский модельер Лаура Бьяджотти скончалась в Риме. «Королеве кашемира» было 73 года. В среду, 24 мая, ее экстренно госпитализировали из-за острого сердечного приступа. После него у Бьяджотти произошла остановка сердца.

Информацию о смерти модельера распространила газета Corriere della Sera.

«Королева кашемира» имела собственную фирму одежды Laura Biagiotti Fashions, открыла почти 600 модных магазинов по всему миру, в том числе в Москве и Пекине. Кроме того, Бьяджотти занималась созданием духов.

