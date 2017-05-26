Сирия сегодня: первая за 5 лет экскурсия в Алеппо, Иран против участия США в охране зон деэскалации

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Сирия, 26 мая. В Алеппо прошла первая за долгое время экскурсия. Иран выступил против участия Соединенных Штатов в охране зон деэскалации. Так называемая международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар, жертвами которого стали мирные жители. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Экскурсия в Алеппо

Как рассказал журналистам владелец туристической фирмы Самер Аль-Шаях, на территории самого древнего городе мира — Алеппо — после окончания боевых действий открылся первый комплексный экскурсионный туристический сезон. Более 300 студентов, школьников и пенсионеров из разных уголков Сирийской Арабской Республики (САР) осмотрели достопримечательности старой части Алеппо — амфитеатр, Цитадель и мечеть Омейядов.

По словам Аль-Шаяха, Алеппо, который ЮНЕСКО признало самым древним городом, до войны в Сирии посещало более семи миллионов туристов в год. Отметим, что ожесточенные боестолкновения не смогли обойти стороной старинные памятники. Так, в мечети Омейядов, которая построена в VIII веке нашей эры, террористы так называемой «умеренной оппозиции» при отступлении подорвали южную стену, разбили колонны и уничтожили 45-метровый минарет.

Стоит обратить внимание на то, что артефакты Цитадели Алеппо, которые упоминаются аж в Х веке нашей эры, сохранились благодаря тому, что отдельный гарнизон сирийской армии смог устоять перед многочисленными атаками «умеренных». Последняя экскурсия в Алеппо прошла в 2012 году.

Удар коалиции

По информации сирийских средств массовой информации, международная коалиция во главе с Соединенными Штатами нанесла авиаудар на востоке САР. В результате действий боевой авиации погибли 35 мирных жителей.

Это далеко не первый удар западной коалиции, в ходе которой гибнут мирные жители, включая женщин, детей и стариков. Так, например, 25 мая Газета.ru сообщала о гибели пяти детей в результате атаки авиации коалиции в провинции Ракка.

Иран против

Тегеран не примет согласие на участие военных Соединенных Штатов в охране зон деэскалации на сирийской территории. Об это в интервью газете «Коммерсант» заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

Он подчеркнул, что у САР есть свое правительство, и лишь оно может решать, кто имеет право присутствовать на территории Сирии. Шахмани подчеркнул, что Соединенные Штаты, которые «поддерживают терроризм и дестабилизируют» САР, официальный Дамаск у себя видеть не хочет.

Напомним, что по итогам очередного раунда международных переговоров по урегулированию сирийского кризиса в Астане 3-4 мая представители стран-гарантов перемирия на территории САР (Иран, Турция и Российская Федерация) подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Они включают в себя провинцию Идлиб, часть соседних провинций Хама, Алеппо и Латакия, определенные части на севере провинции Хомс, Кунейтра, Даръа и Восточная Гута.