Названы самые популярные у автолюбителей цвета машин

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Лондон, 26 мая. Британские эксперты выяснили, что наибольшей популярностью пользуются автомобили черного цвета. И не только у англичан.

При огромном выборе цветового решения, покупатели предпочитают брутальные оттенки, практически игнорируя яркие вызывающие тона. Такой вывод сделан на основе анализа поисковых запросов в Интернете.

Более 22% пользователей интересовались черными машинами. На втором по популярности месте (почти 21%) автомобили, чей кузов покрыт серебристой краской. В первую тройку вошел и синий цвет (около 17%).

Что касается России в частности, то тут общемировая тенденция оказалась бессильна. В РФ самыми популярными оказались белые машины.