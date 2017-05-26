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Происшествия
Изрезанный труп мужчины нашли в заброшенном депо в Петербурге

Изрезанный труп мужчины нашли в заброшенном депо в Петербурге

9:22  26 Мая 2017
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Изрезанный труп мужчины нашли в заброшенном депо в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 мая. Труп мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями шеи и грудной клетки обнаружили в заброшенном железнодорожном депо в Петербурге.

Как стало известно ФАН, страшную находку сделали накануне поздно вечером. «Около 23.10 в здании бывшего железнодорожного депо у железнодорожной станции Парнас», — уточнил источник в правоохранительных органах.

В настоящее время личность погибшего установлена. Им оказался безработный местный житель 1963 года рождения. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства и причины смерти мужчины.

Ярослава Замысловатова
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