Серийного насильника-гастролера задержали петербургские правоохранители

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Санкт-Петербург, 26 мая. Насильник, на счету которого не менее трех преступных эпизодов в Петербурге и Сыктывкаре, задержан правоохранителями.

В ноябре 2003 года неизвестный изнасиловал женщину 1985 г.р. во Фрунзенском районе Петербурга. В августе 2016 года в Сыктывкаре, на Набережной улице, неустановленный мужчина изнасиловал девушку 1992 г.р. В том же году, но в сентябре злоумышленник изнасиловал девушку 1992 г.р. неподалеку от Полежаевского парка на юге Петербурга.

Генетическая экспертиза установила, что все эти преступления совершил один и тот же человек. СУ СК РФ по Республике Коми возбудило уголовное дело по ст.131 ч.2 УК РФ.

В ходе проведения комплекса широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям Красносельского района Петербурга при содействии коллег из Сыктывкара удалось задержать преступника — мужчину 1963 г.р. Его генетический профиль совпал с образцами с мест преступления. При обыске по месту жительства у мужчины был обнаружен пистолет ТТ с восемью патронами.