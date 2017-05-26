Китай защитил реактор «Хуалун-1» на АЭС «Фуцин» гигантским куполом
Пекин, 26 мая. В китайской провинции Фуцзянь успешно завершены работы по монтажу купола реактора «Хуалун-1» на пятом энергоблоке АЭС «Фуцин».
Как сообщает агентство Синьхуа, полусферический купол весом 340 тонн и диаметром 46,8 метра был установлен краном на блоке №5 Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) в городе Фуцин.
Купол будет использоваться для защиты от ядерных аварий в экстремальных условиях. По словам Яна Цзяньго, руководившего процессом установки защитного сооружения, работы осложнялись огромным весом конструкции.
Строительство АЭС «Фуцин» было начато в 2008 году. Все шесть энергоблоков АЭС должны быть достроены в 2018 году. Первый и второй энергоблоки АЭС были введены в эксплуатацию в ноябре 2014 года и октябре 2015 года.
China finishes construction of 1st nuclear power project using domestically developed Hualong One reactor design https://t.co/Ziz9zk0Ej6 pic.twitter.com/K3C5hlsbZg— China Xinhua News (@XHNews) May 25, 2017