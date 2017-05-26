Ростуризм предупредил граждан о рисках новых терактов в Великобритании

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Москва, 26 мая. Ростуризм предупредил россиян о рисках террористических атак в Великобритании и настоятельно призвал отказаться от поездок в страну.

После теракта в Манчестере власти страны повысили уровень террористической угрозы до максимально возможного – «критического». «Уровень угрозы, пятый по пятибалльной шкале, означает, что террористическая атака на территории Соединённого Королевства «неизбежна уже в ближайшее время», — пояснили в ведомстве.

В связи с этим федеральное агентство просит россиян, собирающихся в Великобританию, учитывать уровень террористической угрозы, а также отнестись к предупреждениям максимально серьезно. Тем, кто уже находится на территории Соединенного Королевства, настоятельно рекомендуется следить за сообщениями властей и СМИ, быть внимательными при поездках на транспорте, а также по возможности избегать мест массовых скоплений людей.

Кроме того, Ростуризм обратился и к туроператорам, напомнив об обязательном информировании клиентов о положении дел в Великобритании.

