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Новороссия
ДНР: обстрелами ВСУ повреждены жилые дома на западе Донецка

ДНР: обстрелами ВСУ повреждены жилые дома на западе Донецка

9:21  26 Мая 2017
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ДНР: обстрелами ВСУ повреждены жилые дома на западе Донецка

Донецк, 26 мая. В результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков повреждения получили семь жилых домов на западе Донецка. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе городской администрации. 

«С 25 на 26 мая обстрелу со стороны ВСУ подвергся Кировский и Петровский район. В поселке Александровка по улице Школьная повреждена часть кровли дома, по Ленина повреждено три дома», — говорится в сообщении.

Кроме того, под огнем оказались дома в поселке Старомихайловка. Жертв нет. Таковы предварительные данные после ночного обстрела. 

ДНР: обстрелами ВСУ повреждены жилые дома на западе Донецка

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже три года. За это время было подписано три соглашения об урегулировании ситуации. Однако на сегодняшний день ни одно из них не выполняется. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня. 

Алексей Громов
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