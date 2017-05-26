ДНР: обстрелами ВСУ повреждены жилые дома на западе Донецка

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Донецк, 26 мая. В результате ночного обстрела со стороны украинских силовиков повреждения получили семь жилых домов на западе Донецка. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе городской администрации.

«С 25 на 26 мая обстрелу со стороны ВСУ подвергся Кировский и Петровский район. В поселке Александровка по улице Школьная повреждена часть кровли дома, по Ленина повреждено три дома», — говорится в сообщении.

Кроме того, под огнем оказались дома в поселке Старомихайловка. Жертв нет. Таковы предварительные данные после ночного обстрела.

Напомним, вооруженный конфликт в Донбассе продолжается уже три года. За это время было подписано три соглашения об урегулировании ситуации. Однако на сегодняшний день ни одно из них не выполняется. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня.