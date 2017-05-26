Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Параноидальный страх перед Россией отбросил США на 30 лет назад

Параноидальный страх перед Россией отбросил США на 30 лет назад

9:37  26 Мая 2017
281

Параноидальный страх перед Россией отбросил США на 30 лет назад

Москва, 26 мая. Конгрессмен США Салюд Карбахаль внес в палату представителей США проект закона о создании специальной рабочей группы, которая расследовала бы «подрывную деятельность» России, а также фонда противодействия влиянию России, на который предполагается выделить 100 млн долларов. 

Законопроект получил название RISK Act. Как отмечает RT, он основывается на требованиях к Госдепу, определенных конгрессом еще в 1985 году, в период президентства Ронавльда Рейгана. Этот период американской истории характеризовался широкой антисоветской кампанией, которую сам Рейган называл кампанией по свержению «империи зла». В эти годы военные расходы США существенно возросли и составили треть бюджета, была запущена Стратегическая оборонная инициатива (по противоракетной обороне), которую также называли программой «звездных войн».

В случае если законопроект Карбахаля получит одобрение, США фактически вернутся во времена Рейгана. Карбахаль призывает Госдеп провести оценку структуры российского правительства, российских средств «пропаганды и фальсификации» вроде телеканала RT, «поддержки» Россией «сепаратистских настроений» в Донбассе и в Прибалтике, «вмешательства» Москвы в выборы и прочих действий России по «дестабилизации демократических институтов в США и за рубежом». Если законопроект вступит в силу, госсекретарь США должен будет в течение 180 дней предоставить отчет о вышеописанной «подрывной деятельности России». 

Подобные обвинения неоднократно звучали со стороны властей США, однако всякий раз они были бездоказательными. Американские власти даже организовали масштабное «расследование» с участием нескольких спецслужб, которые по итогам подготовили доклад, однако даже в США его сочли бездоказательным и неубедительным. Официальная Москва неоднократно отмечала, что проводит политику невмешательства во внутренние дела других государств. 

#россия #сша #карбахаль
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть