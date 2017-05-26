Параноидальный страх перед Россией отбросил США на 30 лет назад

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Москва, 26 мая. Конгрессмен США Салюд Карбахаль внес в палату представителей США проект закона о создании специальной рабочей группы, которая расследовала бы «подрывную деятельность» России, а также фонда противодействия влиянию России, на который предполагается выделить 100 млн долларов.

Законопроект получил название RISK Act. Как отмечает RT, он основывается на требованиях к Госдепу, определенных конгрессом еще в 1985 году, в период президентства Ронавльда Рейгана. Этот период американской истории характеризовался широкой антисоветской кампанией, которую сам Рейган называл кампанией по свержению «империи зла». В эти годы военные расходы США существенно возросли и составили треть бюджета, была запущена Стратегическая оборонная инициатива (по противоракетной обороне), которую также называли программой «звездных войн».

В случае если законопроект Карбахаля получит одобрение, США фактически вернутся во времена Рейгана. Карбахаль призывает Госдеп провести оценку структуры российского правительства, российских средств «пропаганды и фальсификации» вроде телеканала RT, «поддержки» Россией «сепаратистских настроений» в Донбассе и в Прибалтике, «вмешательства» Москвы в выборы и прочих действий России по «дестабилизации демократических институтов в США и за рубежом». Если законопроект вступит в силу, госсекретарь США должен будет в течение 180 дней предоставить отчет о вышеописанной «подрывной деятельности России».

Подобные обвинения неоднократно звучали со стороны властей США, однако всякий раз они были бездоказательными. Американские власти даже организовали масштабное «расследование» с участием нескольких спецслужб, которые по итогам подготовили доклад, однако даже в США его сочли бездоказательным и неубедительным. Официальная Москва неоднократно отмечала, что проводит политику невмешательства во внутренние дела других государств.