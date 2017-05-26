Фомичев рассказал, когда снизятся ставки по кредитам для бизнеса

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Москва, 26 мая. Заместитель министра экономического развития Олег Фомичев рассказал о реформировании государственной системы поддержки малого и среднего предпринимательства, отметив, что ставки по кредитам для бизнеса могут снизиться уже до конца года.

По словам Фомичева, в настоящее время корпорация развития малого и среднего предпринимательства (МСП), которая является главным институтом развития в части кредитно-гарантийной поддержки МСП, по договоренности с Банком России работает над реформированием системы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.

В частности, корпорацией аккредитованы более 30 новых региональных банков для работы в программе «Шесть с половиной», фиксирующей процентную ставку по кредитам в сумме не менее 5 млн рублей для малых предприятий на уровне до 10,6% годовых, для средних — до 9,6% годовых. Банки, предоставляющие финансирование предпринимателям по этой программе, получают возможность рефинансирования в ЦБ по ставке 6,5% годовых, поэтому программа получила второе название «Шесть с половиной».

Помимо этого Минэкономразвития разработало аналог данной программы.

«Мы будем компенсировать крупным банкам разницу между 6,5% и ключевой ставкой ЦБ для того, чтобы крупные банки навес невыданных кредитов выдали максимально быстро. Таким образом, мы сейчас обеспечим поддержку льготного кредитования малого бизнеса до того момента, как ЦБ примет решение о расширении и выделении дополнительных лимитов программы. Это решение может быть где-то в середине лета, по нашей оптимистичной оценке», — сообщил Фомичев в интервью «Известиям».

При этом он добавил, что российские власти планируют в ближайшие год-полтора переформатировать политику поддержки бизнеса с целью «усилить сервисную составляющую при оказании поддержки».